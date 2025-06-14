Тест ПДР: хто неправий на перехресті

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії порушують.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій білого — продовжує рухатися прямо. Обидва транспортні засоби перебувають на головній дорозі, про що свідчать дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

При цьому водій синього автомобіля виконує поворот ліворуч з правої смуги, а значить порушує правила.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Може здатися, що водій білого авто також порушує правила, адже він рухається лівою смугою на дорозі з двома смугами.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Але, у зображеній ситуації права смуга зайнята водієм синього авто, тому читаємо пункт 11.5 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".

Правильна відповідь

№1

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