Тест ПДР: хто кого пропускає на нерегульованому перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Що ви маєте зробити, проїжджаючи нерегульоване перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дати дорогу червоному та сірому автомобілям. Дати дорогу усім транспортним засобам. Дати дорогу сірому автомобілю.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті ви, а також водії сірого, червоного та білого автомобілів проїжджають прямо. Перед собою ви бачите знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, ви та водій білого автомобіля знаходитесь на другорядних дорогах, а водії сірого та червоного — на головних. Останні й проїдуть перехрестя першими.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Траєкторії руху вашого автомобіля та білої машини на рівнозначних другорядних дорогах перетинаються. У зображеній ситуації дорогу має дати водій білого авто, позаяк саме ви наближаєтеся до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

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