Цікавий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля обганяє водія білої машини під мостом, а водій жовтого випереджає синього на мосту.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

У заборонах на обгін нічого не говориться про виконання цього маневру під мостом, а отже водій червоного ПДР не порушує.

На мосту обгін заборонений, але в зображеній ситуації споруда має по дві смуги для руху в одному напрямку. Водій жовтого автомобіля не виїжджає на смугу зустрічного руху, отже обгону не виконує, а його маневр — випередження. Тобто він також не є порушником.

Правильна відповідь

№4

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