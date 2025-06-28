Цікавий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Тест ПДР — знайдіть водія порушника правил
Задача з теми про обгін. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля обганяє водія білої машини під мостом, а водій жовтого випереджає синього на мосту.
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено:
- на перехресті;
- на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
- ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;
- у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
- транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
- у тунелях;
- на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;
- колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".
У заборонах на обгін нічого не говориться про виконання цього маневру під мостом, а отже водій червоного ПДР не порушує.
На мосту обгін заборонений, але в зображеній ситуації споруда має по дві смуги для руху в одному напрямку. Водій жовтого автомобіля не виїжджає на смугу зустрічного руху, отже обгону не виконує, а його маневр — випередження. Тобто він також не є порушником.
Правильна відповідь
№4
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