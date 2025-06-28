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Головна Авто Тест ПДР — знайдіть водія порушника правил

Тест ПДР — знайдіть водія порушника правил

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 11:25
Цікавий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про обгін. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

Водій червоного автомобіля обганяє водія білої машини під мостом, а водій жовтого випереджає синього на мосту.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

  • на перехресті;
  • на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
  • ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;
  • у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
  • у тунелях;
  • на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;
  • колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

У заборонах на обгін нічого не говориться про виконання цього маневру під мостом, а отже водій червоного ПДР не порушує.

На мосту обгін заборонений, але в зображеній ситуації споруда має по дві смуги для руху в одному напрямку. Водій жовтого автомобіля не виїжджає на смугу зустрічного руху, отже обгону не виконує, а його маневр — випередження. Тобто він також не є порушником.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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