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Головна Авто Тест ПДР на регульованому перехресті — хто кого пропускає

Тест ПДР на регульованому перехресті — хто кого пропускає

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 20:40
Тест ПДР: хто кого пропускає на регульованому перехресті
Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій сірого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв зобовʼязаний поступитися?

На регульованому перехресті, обладнаному світлофорами, водій сірого автомобіля повертає ліворуч на основний зелений сигнал. Водій червоної машини проїжджає прямо на зелену стрілку, увімкнену у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій червоного авто має пропустити сіру машину.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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