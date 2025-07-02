Тест ПДР: хто кого пропускає на регульованому перехресті

Тест ПДР на регульованому перехресті — хто кого пропускає
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій сірого автомобіля.
Розбір задачі
На регульованому перехресті, обладнаному світлофорами, водій сірого автомобіля повертає ліворуч на основний зелений сигнал. Водій червоної машини проїжджає прямо на зелену стрілку, увімкнену у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Отже, водій червоного авто має пропустити сіру машину.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!