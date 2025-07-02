Тест ПДР: хто кого пропускає на регульованому перехресті

Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій сірого автомобіля.

Розбір задачі

На регульованому перехресті, обладнаному світлофорами, водій сірого автомобіля повертає ліворуч на основний зелений сигнал. Водій червоної машини проїжджає прямо на зелену стрілку, увімкнену у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій червоного авто має пропустити сіру машину.

Правильна відповідь

№1

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