Тест ПДД: кто кого пропускает на регулируемом перекрестке

Тест ПДД на регулируемом перекрестке — кто кого пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель серого автомобиля.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке, оборудованном светофорами, водитель серого автомобиля поворачивает налево на основной зеленый сигнал. Водитель красной машины проезжает прямо на зеленую стрелку, включенную в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Следовательно, водитель красного авто должен пропустить серую машину.
Правильный ответ
№1
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