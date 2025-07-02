Тест ПДД: кто кого пропускает на регулируемом перекрестке

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель серого автомобиля.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке, оборудованном светофорами, водитель серого автомобиля поворачивает налево на основной зеленый сигнал. Водитель красной машины проезжает прямо на зеленую стрелку, включенную в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Следовательно, водитель красного авто должен пропустить серую машину.

Правильный ответ

№1

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