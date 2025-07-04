Тест ПДД: кто проедет перекресток первым

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения, проезде перекрестков и движении транспортных средств со специальными сигналами. Обязан ли водитель красного автомобиля уступить дорогу инкассаторской машине в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Обязан. Обязан, если инкассатор подает световой и звуковой сигнал. Не обязан.

Разбор задачи

На регулируемом светофорами перекрестке водитель инкассаторской машины с включенными белыми проблесковыми маячками поворачивает налево, а водитель красного автомобиля движется прямо.

Согласно пункту 3.2 ПДД, приоритет на дороге имеют транспортные средства только с синими и/или красными проблесковыми маячками. Следовательно, инкассаторская машина будет проезжать перекресток на общих основаниях.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Но они в изображенной ситуации не действуют, ведь работает светофор.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Оба водителя проезжают на зеленый сигнал светофора, но уступить должен инкассатор, ведь он поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: