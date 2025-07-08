Тест ПДД: кто за кем проедет на перекрестке

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист вместе с водителем синего авто, водитель желтого авто. Водитель желтого авто, велосипедист вместе с водителем синего авто. Велосипедист, водитель желтого авто, водитель синего авто. Водитель синего авто, водитель желтого авто, велосипедист.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель синего — направо.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находится велосипедист, который и проедет перекресток первым.

Водители автомобилей находятся на равнозначных второстепенных дорогах, поэтому разъедутся по правилу правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

В изображенной ситуации водитель желтого авто приближается с правой стороны к водителю синей машины.

Правильный ответ

№3

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