Тест ПДД: кто за кем проедет на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кто за кем проедет
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист вместе с водителем синего авто, водитель желтого авто.
- Водитель желтого авто, велосипедист вместе с водителем синего авто.
- Велосипедист, водитель желтого авто, водитель синего авто.
- Водитель синего авто, водитель желтого авто, велосипедист.
Разбор задачи
На перекрестке велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель синего — направо.
Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу", 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной находится велосипедист, который и проедет перекресток первым.
Водители автомобилей находятся на равнозначных второстепенных дорогах, поэтому разъедутся по правилу правой руки.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
В изображенной ситуации водитель желтого авто приближается с правой стороны к водителю синей машины.
Правильный ответ
№3
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