Интересный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

На регулируемом светофорами перекрестке водитель белого автомобиля выполняет разворот, а водитель красной машины поворачивает направо.

Для обоих водителей включен зеленый сигнал светофора. Для белого авто — зеленая стрелка налево при основном зеленом, для красного — зеленая стрелка направо при основном красном.

Казалось бы ситуация описана в пункте 16.6 ПДД, согласно которому, водитель, разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Но не все так просто.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

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