Тест ПДД: какой из двух трамваев пропустить на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким транспортным средствам должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Обоим трамваям. Желтому трамваю. Синему трамваю. Желтому трамваю и красному автомобилю. Должен уступить всем ТС. Может проехать первым.

Разбор задачи

На перекрестке трамваи и красный автомобиль проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", синий трамвай находится на второстепенной дороге, а значит проедет перекресток последним.

Все остальные транспортные средства находятся на равнозначных главных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом преимущество предоставляется водителю желтого трамвая, который проедет первым. Далее должен уступить водитель красного автомобиля, ведь зеленая машина приближается к нему с правой стороны.

Правильный ответ

№2

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