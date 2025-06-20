Тест ПДД: кто кого пропускает на запутанном перекрестке

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамвай, грузовик, легковой автомобиль. Трамвай, легковой автомобиль, грузовик. Грузовик, легковой автомобиль, трамвай. Грузовик, трамвай, легковой автомобиль. Легковой автомобиль, трамвай, грузовик. Легковой автомобиль, грузовик, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая, легкового автомобиля и грузовика проезжают прямо. Так как участок не оборудован светофорами, разъезжаться водители будут по знакам приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

В изображенной ситуации все транспортные средства находятся на второстепенных равнозначных дорогах.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, первым перекресток проедет водитель трамвая, поскольку он всегда имеет преимущество на равнозначных дорогах. Следующим двинется водитель грузовика, ведь именно он приближается к зеленому авто с правой стороны.

Правильный ответ

№1

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