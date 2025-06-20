Тест ПДР: хто кого пропускає на заплутаному перехресті

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть нерегульоване перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамвай, вантажівка, легковий автомобіль. Трамвай, легковий автомобіль, вантажівка. Вантажівка, легковий автомобіль, трамвай. Вантажівка, трамвай, легковий автомобіль. Легковий автомобіль, трамвай, вантажівка. Легковий автомобіль, вантажівка, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая, легкового автомобіля та вантажівки проїжджають прямо. Позаяк ділянка не обладнана світлофорами, роз’їжджатися водії будуть за знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

У зображеній ситуації усі транспортні засоби перебувають на другорядних рівнозначних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, першим перехрестя проїде водій трамвая, позаяк він завжди має перевагу на рівнозначних дорогах. Наступним рушить водій вантажівки, адже саме він наближається до зеленого авто з правого боку.

Правильна відповідь

№1

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