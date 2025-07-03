Непростой тест ПДД на аварийном участке: как водителям разъехаться

Сложный тест ПДД — как разъехаться на аварийном участке
Задача на знание дорожных знаков. Кому должен уступить водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Водителю грузовика.
- Водителю микроавтобуса.
- Обоим водителям.
- Должен проехать первым, не уступая никому.
Разбор задачи
На участке дороги водитель грузовика поворачивает направо, а водители микроавтобуса и синей легковушки едут прямо.
Перед водителем синей машины находится препятствие. Чтобы его объехать нужно заехать на полосу встречного движения.
Грузовик находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", поэтому его водитель обязан пропустить синий автомобиль и желтый микроавтобус.
Перед препятствием есть три знака: 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны", 2.6 "Преимущество перед встречным движением" и 1.37 "Дорожные работы".
Согласно знаку 2.6 водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом, поэтому и проедет первым.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!