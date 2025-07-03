Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сложный тест ПДД — как разъехаться на аварийном участке

Сложный тест ПДД — как разъехаться на аварийном участке

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:45
Непростой тест ПДД на аварийном участке: как водителям разъехаться
Кто первый? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков. Кому должен уступить водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водителю грузовика.
  2. Водителю микроавтобуса.
  3. Обоим водителям.
  4. Должен проехать первым, не уступая никому.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кому поступиться синє авто?

На участке дороги водитель грузовика поворачивает направо, а водители микроавтобуса и синей легковушки едут прямо.

Перед водителем синей машины находится препятствие. Чтобы его объехать нужно заехать на полосу встречного движения.

Грузовик находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", поэтому его водитель обязан пропустить синий автомобиль и желтый микроавтобус.

Перед препятствием есть три знака: 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны", 2.6 "Преимущество перед встречным движением" и 1.37 "Дорожные работы".

Согласно знаку 2.6 водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом, поэтому и проедет первым.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации