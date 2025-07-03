Непростой тест ПДД на аварийном участке: как водителям разъехаться

Кто первый? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков. Кому должен уступить водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Водителю грузовика. Водителю микроавтобуса. Обоим водителям. Должен проехать первым, не уступая никому.

Разбор задачи

На участке дороги водитель грузовика поворачивает направо, а водители микроавтобуса и синей легковушки едут прямо.

Перед водителем синей машины находится препятствие. Чтобы его объехать нужно заехать на полосу встречного движения.

Грузовик находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги", поэтому его водитель обязан пропустить синий автомобиль и желтый микроавтобус.

Перед препятствием есть три знака: 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны", 2.6 "Преимущество перед встречным движением" и 1.37 "Дорожные работы".

Согласно знаку 2.6 водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом, поэтому и проедет первым.

Правильный ответ №4

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