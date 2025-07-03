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Головна Авто Складний тест ПДР — як роз’їхатися на аварійній ділянці

Складний тест ПДР — як роз’їхатися на аварійній ділянці

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:45
Непростий тест ПДР на аварійній ділянці: як водіям роз’їхатися
Хто перший? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків. Кому має поступитися водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Водію вантажівки.
  2. Водію мікроавтобуса.
  3. Обом водія.
  4. Має проїхати першим, не поступаючись нікому.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому поступиться синє авто?

На ділянці дороги водій вантажівка повертає праворуч, а водії мікроавтобуса та синього легковика їдуть прямо. 

Перед водієм синьої машини знаходиться перешкода. Щоб її оминути потрібно заїхати на смугу зустрічного руху.

Вантажівка знаходиться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги", тому її водій зобовʼязаний пропустити синій автомобіль та жовтий мікроавтобус.

Перед перешкодою є три знаки: 4.8. "Об'їзд перешкоди з лівого боку", 2.6. "Перевага перед зустрічним рухом" та 1.37 "Дорожні роботи".

Згідно зі знаком 2.6 водій синього автомобіля має перевагу над мікроавтобусом, тому й проїде першим.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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