Тест ПДД для грамотных водителей: разрешено ли опережение

Тест ПДД для внимательных водителей — разрешено ли опережение
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю бензовоза опередить желтый автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено
- Разрешено, если ТС перед ним движутся со скоростью ниже 30 км/ч
- Запрещено
Разбор задачи
На трассе с тремя полосами движения водитель грузовика едет по правой полосе, водитель желтой легковушки — по средней. А водитель бензовоза намерен опередить желтую машину, выехав на левую полосу.
Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три или более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота".
Водитель тяжелого бензовоза не поворачивает налево и не разворачивается, а значит не имеет права выезжать на левую полосу магистрали.
Правильный ответ
№3
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