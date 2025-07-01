Тест ПДД для грамотных водителей: разрешено ли опережение

Есть ли нарушения? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю бензовоза опередить желтый автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено Разрешено, если ТС перед ним движутся со скоростью ниже 30 км/ч Запрещено

Разбор задачи

На трассе с тремя полосами движения водитель грузовика едет по правой полосе, водитель желтой легковушки — по средней. А водитель бензовоза намерен опередить желтую машину, выехав на левую полосу.

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три или более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота".

Водитель тяжелого бензовоза не поворачивает налево и не разворачивается, а значит не имеет права выезжать на левую полосу магистрали.

Правильный ответ

№3

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