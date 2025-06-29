Тест ПДД на запутанном перекрестке: кто кого пропускает

Запутанный тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого транспортного средства проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Велосипедист.
- Велосипедист одновременно с водителем зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водители белой легковушки и грузовика поворачивают налево, а водитель зеленой машины и велосипедист проезжают прямо.
Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", зеленый и белый автомобили находятся на главных дорогах, поэтому их водители имеют преимущество перед велосипедистом и водителем грузовика.
Зеленое и белое авто находятся на равнозначных главных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель белого автомобиля, который приближается к зеленому авто с правой стороны.
Следовательно, первым проедет белое авто, а за ним — зеленое.
Велосипедист и водитель грузовика также находятся на равнозначных, но второстепенных дорогах, поэтому также разъедутся по пункту 16.12.
В этом случае помехой с правой стороны является водитель грузовика для велосипедиста, поэтому он и проедет перекресток третьим.
Правильный ответ
№1
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