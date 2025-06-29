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Главная Авто Запутанный тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Запутанный тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 11:15
Тест ПДД на запутанном перекрестке: кто кого пропускает
Кто третий? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого транспортного средства проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Водитель зеленого автомобиля.
  4. Велосипедист.
  5. Велосипедист одновременно с водителем зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя третім?

На перекрестке водители белой легковушки и грузовика поворачивают налево, а водитель зеленой машины и велосипедист проезжают прямо.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", зеленый и белый автомобили находятся на главных дорогах, поэтому их водители имеют преимущество перед велосипедистом и водителем грузовика.

Зеленое и белое авто находятся на равнозначных главных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель белого автомобиля, который приближается к зеленому авто с правой стороны.

Следовательно, первым проедет белое авто, а за ним — зеленое.

Велосипедист и водитель грузовика также находятся на равнозначных, но второстепенных дорогах, поэтому также разъедутся по пункту 16.12.

В этом случае помехой с правой стороны является водитель грузовика для велосипедиста, поэтому он и проедет перекресток третьим.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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