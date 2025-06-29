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Головна Авто Заплутаний тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Заплутаний тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 11:15
Тест ПДР на заплутаному перехресті: хто кого пропускає
Хто третій? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про проїзд перехресть. Водій якого транспортного засобу проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Водій зеленого автомобіля.
  4. Велосипедист.
  5. Велосипедист одночасно з водієм зеленого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя третім?

На перехресті водії білого легковика та вантажівки повертають ліворуч, а водій зеленої машини та велосипедист проїжджають прямо.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", зелений та білий автомобілі знаходяться на головних дорогах, тому їхні водії мають перевагу перед велосипедистом та водієм вантажівки.

Зелене та біле авто знаходяться на рівнозначних головних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим правилом, перевагою користується водій білого автомобіля, який наближається до зеленого авто з правого боку.

Отже, першим проїде біле авто, а за ним — зелене.

Велосипедист та водій вантажівка також знаходяться на рівнозначних, але другорядних дорогах, тому також розʼїдуться за пунктом 16.12.

У цьому випадку перешкодою з правого боку є водій вантажівки для велосипедиста, тому він і проїде перехрестя третім.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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