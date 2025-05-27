Тест ПДР в заторі: як об’їхати зламаний автомобіль

Як вчинити? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожньої розмітки та з теми про розташування транспортних засобів. Як водієві синьої машини об'їхати червоний автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Об'їхати ліворуч. Об'їхати праворуч.

Розбір задачі

На дорозі, яка має по дві смуги для руху в одному напрямку, водій червоного автомобіля не може їхати далі через пошкодження транспортного засобу. Авто застрягло у лівій смузі з увімкненими аварійними вогнями, також водій виставив знак аварійної зупинки. Через те, що транспортний потік звузився до однієї правої смуги, на дорозі утворився затор.

Водій синього автомобіля має намір обʼїхати червону машину. Звичайно, зручніше це зробити зустрічною смугою, щоб не намагатися вклинюватися у потік автомобілів праворуч.

Але ліворуч від водія синього авто нанесена розмітка 1.3, яка застосовується на дорогах з чотирма та більше смугами в обох напрямках руху або на ділянках доріг із трьома (2+1) смугами. Ця розмітка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Тому її категорично забороняється перетинати з будь-якого боку — на ділянці дороги, де нанесена ця лінія розмітки, заборонено обгін, розворот та об’їзд перешкоди з виїздом на зустрічну смугу.

Також читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Отже, водієві синього авто доведеться чекати, що хтось з водіїв проявить милість та пропустить його на праву смугу.

Правильна відповідь

№2

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