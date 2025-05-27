Тест ПДД в пробке: как объехать сломанный автомобиль

Как поступить? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожной разметки и по теме о расположении транспортных средств. Как водителю синей машины объехать красный автомобиль в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Объехать слева. Объехать справа.

Разбор задачи

На дороге, которая имеет по две полосы для движения в одном направлении, водитель красного автомобиля не может ехать дальше из-за повреждения транспортного средства. Авто застряло в левой полосе с включенными аварийными огнями, также водитель выставил знак аварийной остановки. Из-за того, что транспортный поток сузился до одной правой полосы, на дороге образовалась пробка.

Водитель синего автомобиля намерен объехать красную машину. Конечно, удобнее это сделать по встречной полосе, чтобы не пытаться вклиниваться в поток автомобилей справа.

Но слева от водителя синего авто нанесена разметка 1.3, которая применяется на дорогах с четырьмя и более полосами в обоих направлениях движения или на участках дорог с тремя (2+1) полосами. Эта разметка разделяет транспортные потоки противоположных направлений. Поэтому ее категорически запрещается пересекать с любой стороны — на участке дороги, где нанесена эта линия разметки, запрещен обгон, разворот и объезд препятствия с выездом на встречную полосу.

Также читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют не менее двух полос для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Итак, водителю синего авто придется ждать, что кто-то из водителей проявит милосердие и пропустит его на правую полосу.

Правильный ответ

№2

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