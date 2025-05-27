Підступний тест з ПДР: чи дозволений обгін

Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання й вміння читати дорожні знаки та з теми про обгін. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо обгін буде завершено до пішохідного переходу. Дозволено, якщо автомобіль попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір обігнати білу машину. Переривчаста дорожня розмітка не забороняє виконати обгін, але на ділянці встановлений знак 1.32 "Пішохідний перехід", який попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Разом з табличкою 7.1.1 "Відстань до об’єкта" це попередження говорить про те, що пішохідний перехід знаходиться вже за 50 метрів від місця обгону.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено: ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом".

Хай би де не відбувалася зображена ситуація на дорозі — у місті чи поза ним — водієві жовтого авто заборонено виконувати обгін, адже він у будь-якому випадку порушить правила.

Правильна відповідь

№4

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