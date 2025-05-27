Коварный тест по ПДД: разрешен ли обгон

Хитрый тест ПДД — разрешен ли обгон
Задача на знание и умение читать дорожные знаки и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если обгон будет завершен до пешеходного перехода.
- Разрешено, если автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля намерен обогнать белую машину. Прерывистая дорожная разметка не запрещает выполнить обгон, но на участке установлен знак 1.32 "Пешеходный переход", который предупреждает о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Вместе с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта" это предупреждение говорит, что пешеходный переход находится уже в 50 метрах от места обгона.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен: ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта".
Где бы ни происходила изображенная ситуация на дороге — в городе или вне его — водителю желтого авто запрещено выполнять обгон, ведь он в любом случае нарушит правила.
Правильный ответ
№4
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