Коварный тест по ПДД: разрешен ли обгон

Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание и умение читать дорожные знаки и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если обгон будет завершен до пешеходного перехода. Разрешено, если автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля намерен обогнать белую машину. Прерывистая дорожная разметка не запрещает выполнить обгон, но на участке установлен знак 1.32 "Пешеходный переход", который предупреждает о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Вместе с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта" это предупреждение говорит, что пешеходный переход находится уже в 50 метрах от места обгона.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен: ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта".

Где бы ни происходила изображенная ситуация на дороге — в городе или вне его — водителю желтого авто запрещено выполнять обгон, ведь он в любом случае нарушит правила.

Правильный ответ

№4

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