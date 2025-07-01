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Головна Авто Тест ПДР для уважних водіїв — чи дозволене випередження

Тест ПДР для уважних водіїв — чи дозволене випередження

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:45
Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволене випередження
Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію бензовоза випередити жовтий автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено
  2. Дозволено, якщо ТЗ перед ним рухаються зі швидкістю нижче 30 км/год
  3. Заборонено

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може бензовоз виконати випередження?

На трасі з трьома смугами руху водій вантажівки їде правою смугою, водій жовтого легковика — середньою. А водій бензовоза має намір випередити жовту машину, виїхавши на ліву смугу.

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три або більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам та механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту".

Водій важкого бензовоза не повертає ліворуч та не розвертається, а отже не має права виїжджати на ліву смугу магістралі.

Правильна відповідь

№3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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