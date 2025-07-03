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Головна Авто Тест ПДР на перехресті — який з двох трамваїв пропустити

Тест ПДР на перехресті — який з двох трамваїв пропустити

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:40
Тест ПДР: який з двох трамваїв пропустити на перехресті
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким транспортним засобам має поступитися водій зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Обом трамваям.
  2. Жовтому трамваю.
  3. Синьому трамваю.
  4. Жовтому трамваю та червоному автомобілю.
  5. Має поступитися усім ТЗ.
  6. Може проїхати першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР на перехресті: кого має пропустити водій зеленого авто?

На перехресті трамваї та червоний автомобіль проїжджають прямо, а зелена машина повертає ліворуч.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", синій трамвай перебуває на другорядній дорозі, а отже проїде перехрестя останнім.

Усі інші транспортні засоби знаходяться на рівнозначних головних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином перевага надається водію жовтого трамвая, який проїде першим. Далі має поступитися водій червоного автомобіля, адже зелена машина наближається до нього з правого боку.

Правильна відповідь

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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