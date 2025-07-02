Тест ПДД о повороте налево: кто нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей правильно выполняет поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель белого авто собирается повернуть налево с трамвайных путей, которые находятся на одном уровне с дорогой, а водитель желтого — с проезжей части. Знаки на перекрестке 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", конечно, никоим образом не запрещают поворот налево.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусматривает дорожный знак 5.16, или знак 5.18, или разметка 1.18".

В изображенной ситуации нет соответствующих знаков и разметки. Но водитель белой машины все равно нарушает правила. На рисунке видно только одни пути, поэтому точно неизвестно является ли направление движения трамваев попутным.

Зато правильную траекторию для маневра выбрал водитель желтого автомобиля, расположив машину левее на полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Правильный ответ

№1

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