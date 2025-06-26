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Главная Авто Интересный тест ПДД — кто за кем проедет

Интересный тест ПДД — кто за кем проедет

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 20:40
Тест ПДД: кто за кем движется на выезде
Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по темам о начале движения и изменении его направления, а также о движении в жилой и пешеходной зоне. Каким будет порядок движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль, пешеход, синий.
  2. Пешеход, синий автомобиль, желтый.
  3. Пешеход, желтый автомобиль, синий.
  4. Синий автомобиль, пешеход, желтый.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яким буде порядок руху на ділянці дороги?

На участке дороги водители желтого и синего автомобилей поворачивают налево, а женщина в это время переходит дорогу. Причем водитель синего авто выезжает из жилой зоны, а водитель желтого — заезжает в нее, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

Таким образом водитель синей машины обязан уступить дорогу и водителю желтого авто, и пешеходу.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

То есть водитель желтой машины, съезжая с дороги во двор обязан уступить дорогу пешеходу, направление движения которого он пересекает.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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