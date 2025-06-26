Тест ПДД: кто за кем движется на выезде

Интересный тест ПДД — кто за кем проедет
Задача по темам о начале движения и изменении его направления, а также о движении в жилой и пешеходной зоне. Каким будет порядок движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль, пешеход, синий.
- Пешеход, синий автомобиль, желтый.
- Пешеход, желтый автомобиль, синий.
- Синий автомобиль, пешеход, желтый.
Разбор задачи
На участке дороги водители желтого и синего автомобилей поворачивают налево, а женщина в это время переходит дорогу. Причем водитель синего авто выезжает из жилой зоны, а водитель желтого — заезжает в нее, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".
Читаем пункт 26.4 ПДД:
"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".
Таким образом водитель синей машины обязан уступить дорогу и водителю желтого авто, и пешеходу.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
То есть водитель желтой машины, съезжая с дороги во двор обязан уступить дорогу пешеходу, направление движения которого он пересекает.
Правильный ответ
№3
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