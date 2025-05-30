Непростой тест ПДД: кто может ехать быстрее других

Кто самый быстрый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о скорости движения. Кому из водителей транспортных средств разрешается двигаться с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водителю мопеда. Водителю автобуса. Водителю автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги водители мопеда, автомобиля и автобуса движутся прямо.

Очевидно, что максимально разрешенная скорость синего автомобиля обозначена у него на углу заднего стекла. Знак 70 в белом круге с красным ободком можно увидеть в частности на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем менее двух лет. Водителю такого авто разрешается максимальная скорость — 70 км/ч.

Чтобы выяснить разрешенную скорость мопеда и автобуса, читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью: автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозки организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам — не более 80 км/ч; грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове и мопедам — не более 60 км/ч".

Итак, самая высокая среди всех транспортных средств скорость в изображенной ситуации разрешается водителю автобуса, который перевозит детей — 80 км/ч.

Правильный ответ

№2

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