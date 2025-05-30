Непростий тест ПДР: хто може їхати швидше за інших

Хто найшвидший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху. Кому з водіїв транспортних засобів дозволяється рухатися з найбільшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водію мопеда. Водію автобуса. Водію автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці дороги водії мопеда, автомобіля та автобуса рухаються прямо.

Очевидно, що максимально дозволена швидкість синього автомобіля позначена у нього на куті заднього скла. Знак 70 у білому колі з червоним обідком можна побачити зокрема на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем менш як два роки. Водію такого авто дозволяється максимальна швидкість 70 км/год.

Щоб зʼясувати дозволену швидкість мопеда та автобуса, читаємо пункт 12.6 ПДР:

"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 дозволяється рух зі швидкістю: автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більш як 80 км/год; вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові та мопедам — не більш як 60 км/год".

Отже, найвища серед усіх транспортних засобів швидкість у зображеній ситуації дозволяється водієві автобуса, який перевозить дітей — 80 км/год.

Правильна відповідь

№2

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