Коварный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым

Интересный тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водители желтого и красного автомобилей проезжают прямо. Водитель красного автомобиля видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу", а водитель желтого — 2.2 "Проезд без остановки запрещен".
То есть оба они находятся на второстепенных дорогах. А дорога, на которую они собираются выезжать — главная.
Почему-то среди начинающих водителей бытует мнение, что уступать всегда должен тот, перед кем установлен знак STOP, но это не совсем правильно. Знак 2.2 запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае ее отсутствия, перед знаком. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекающейся дороге, а при наличии таблички 7.8 "Направление главной дороги", автомобилям, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге.
В изображенной ситуации именно водитель желтого автомобиля приближается с правой стороны к красной машине. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом, первым проедет водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!