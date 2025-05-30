Коварный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого и красного автомобилей проезжают прямо. Водитель красного автомобиля видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу", а водитель желтого — 2.2 "Проезд без остановки запрещен".

То есть оба они находятся на второстепенных дорогах. А дорога, на которую они собираются выезжать — главная.

Почему-то среди начинающих водителей бытует мнение, что уступать всегда должен тот, перед кем установлен знак STOP, но это не совсем правильно. Знак 2.2 запрещает проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия), а в случае ее отсутствия, перед знаком. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекающейся дороге, а при наличии таблички 7.8 "Направление главной дороги", автомобилям, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге.

В изображенной ситуации именно водитель желтого автомобиля приближается с правой стороны к красной машине. Поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, первым проедет водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ

№1

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