Тест ПДД: кто за кем проедет на нерегулируемом перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. С какой очередностью автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, красный, синий. Синий автомобиль, зеленый, красный. Красный автомобиль, синий, зеленый. Красный и синий автомобили одновременно, зеленый.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает направо, водитель красного — налево, а водитель зеленой машины проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, на нем также нет ни одного знака приоритетов. Поэтому вспоминаем правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, синий автомобиль является помехой справа для водителя зеленого автомобиля, поэтому последний должен уступить дорогу.

А водитель красного автомобиля обязан пропустить как водителя синего авто, так и водителя зеленой машины, ведь он поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, порядок проезда перекрестка будет таким: синий автомобиль, зеленый, красный.

Правильный ответ

№2

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