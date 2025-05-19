Тест ПДД об аварийной ситуации: кто из водителей виноват

Кто виноват? Рисунок: Exist.ua

Задача на темы о преимуществе маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушил правила, что привело к аварийной ситуации на перекрестке?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель розового автомобиля. Водитель желтого такси.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель желтого такси движется прямо, а водитель розового автомобиля поворачивает направо. На участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", но они никак не влияют на сложившуюся дорожную ситуацию.

Такси едет по полосе для общественного транспорта, о чем свидетельствует дорожная разметка и знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

То есть водитель такси имеет законное право ехать по полосе для маршрутных транспортных средств.

Очевидно, что такого разрешения не имеет водитель розового автомобиля, хотя и поворачивать направо с левой полосы он также не может.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Так как должен был поступить водитель розовой машины?

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Если бы водитель розового автомобиля заблаговременно перед поворотом перестроился в правую полосу, аварии бы не случилось.

Правильный ответ

№1

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