Тест ПДР про аварійну ситуацію: хто з водіїв винен

Хто винен? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про перевагу маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушив правила, що спричинило аварійну ситуацію на перехресті?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій рожевого автомобіля. Водій жовтого таксі.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій жовтого таксі рухається прямо, а водій рожевого автомобіля повертає праворуч. На ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", але вони жодним чином не впливають на чинну дорожню ситуацію.

Таксі їде смугою для громадського транспорту, про що свідчить дорожня розмітка та знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Тобто водій таксі має законне право їхати смугою для маршрутних транспортних засобів.

Очевидно, що такого дозволу не має водій рожевого автомобіля, хоча й повертати праворуч з лівої смуги він також не може.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

То як мав вчинити водій рожевої машини?

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".

Якби водій рожевого автомобіля завчасно перед поворотом перестроївся у праву смугу, аварії б не трапилося.

Правильна відповідь

№1

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