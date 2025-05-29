Тест ПДР: хто за ким проїде на нерегульованому перехресті

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто за ким проїде
Задача з теми про проїзд перехресть. З якою черговістю автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль, червоний, синій.
- Синій автомобіль, зелений, червоний.
- Червоний автомобіль, синій, зелений.
- Червоний та синій автомобілі одночасно, зелений.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоного — ліворуч, а водій зеленої машини проїжджає прямо.
Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому також немає жодного знаку пріоритетів. Тому згадуємо правила проїзду нерегульованих перехресть рівнозначних доріг.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Таким чином, синій автомобіль є перешкодою праворуч для водія зеленого автомобіля, тому останній має дати дорогу.
А водій червоного автомобіля зобовʼязаний пропустити як водія синього авто, так й водія зеленої машини, адже повертає ліворуч.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Отже, порядок проїзду перехрестя буде таким: синій автомобіль, зелений, червоний.
Правильна відповідь
№2
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