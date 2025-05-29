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Головна Авто Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто за ким проїде

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто за ким проїде

Ua en ru
Дата публікації: 29 травня 2025 20:44
Тест ПДР: хто за ким проїде на нерегульованому перехресті
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. З якою черговістю автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Зелений автомобіль, червоний, синій.
  2. Синій автомобіль, зелений, червоний.
  3. Червоний автомобіль, синій, зелений.
  4. Червоний та синій автомобілі одночасно, зелений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на перехресті?

На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоного — ліворуч, а водій зеленої машини проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому також немає жодного знаку пріоритетів. Тому згадуємо правила проїзду нерегульованих перехресть рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, синій автомобіль є перешкодою праворуч для водія зеленого автомобіля, тому останній має дати дорогу.

А водій червоного автомобіля зобовʼязаний пропустити як водія синього авто, так й водія зеленої машини, адже повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, порядок проїзду перехрестя буде таким: синій автомобіль, зелений, червоний.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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