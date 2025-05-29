Тест ПДР: хто за ким проїде на нерегульованому перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. З якою черговістю автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, зелений, червоний. Червоний автомобіль, синій, зелений. Червоний та синій автомобілі одночасно, зелений.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає праворуч, водій червоного — ліворуч, а водій зеленої машини проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому також немає жодного знаку пріоритетів. Тому згадуємо правила проїзду нерегульованих перехресть рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, синій автомобіль є перешкодою праворуч для водія зеленого автомобіля, тому останній має дати дорогу.

А водій червоного автомобіля зобовʼязаний пропустити як водія синього авто, так й водія зеленої машини, адже повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, порядок проїзду перехрестя буде таким: синій автомобіль, зелений, червоний.

Правильна відповідь

№2

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