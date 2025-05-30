Підступний тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів проїжджають прямо. Водій червоного автомобіля бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу", а водій жовтого — 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено".

Тобто обидва вони перебувають на другорядних дорогах. А дорога, на яку вони збираються виїжджати — головна.

Чомусь серед водіїв-початківців існує думка, що поступатися завжди має той, перед ким встановлено знак STOP, але це не зовсім правильно. Знак 2.2 забороняє проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а у разі її відсутності, перед знаком. Водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7.8 "Напрямок головної дороги", автомобілям, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою.

В зображеній ситуації саме водій жовтого автомобіля наближається з правого боку до червоної машини. Тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином, першим проїде водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь

№1

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