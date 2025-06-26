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Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто за ким проїде

Цікавий тест ПДР — хто за ким проїде

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 20:40
Тест ПДР: хто за ким рухається на виїзді
Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про рух у житловій і пішохідній зоні. Яким буде порядок руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий автомобіль, пішохідка, синій.
  2. Пішохідка, синій автомобіль, жовтий.
  3. Пішохідка, жовтий автомобіль, синій.
  4. Синій автомобіль, пішохідка, жовтий.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яким буде порядок руху на ділянці дороги?

На ділянці дороги водії жовтого та синього автомобілів повертають ліворуч, а жіночка в цей час переходить дорогу. При чому водій синього авто виїжджає з житлової зони, а водій жовтого — заїжджає до неї, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Таким чином водій синьої машини зобовʼязаний дати дорогу й водію жовтого авто, й жіночці-пішохідці.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Тобто водій жовтої машини, з’їжджаючи з дороги у двір зобовʼязаний поступитися пішохідці, напрямок руху якої він перетинає.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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