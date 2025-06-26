Тест ПДР: хто за ким рухається на виїзді

Цікавий тест ПДР — хто за ким проїде
Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про рух у житловій і пішохідній зоні. Яким буде порядок руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий автомобіль, пішохідка, синій.
- Пішохідка, синій автомобіль, жовтий.
- Пішохідка, жовтий автомобіль, синій.
- Синій автомобіль, пішохідка, жовтий.
Розбір задачі
На ділянці дороги водії жовтого та синього автомобілів повертають ліворуч, а жіночка в цей час переходить дорогу. При чому водій синього авто виїжджає з житлової зони, а водій жовтого — заїжджає до неї, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".
Читаємо пункт 26.4 ПДР:
"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".
Таким чином водій синьої машини зобовʼязаний дати дорогу й водію жовтого авто, й жіночці-пішохідці.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Тобто водій жовтої машини, з’їжджаючи з дороги у двір зобовʼязаний поступитися пішохідці, напрямок руху якої він перетинає.
Правильна відповідь
№3
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