Тест ПДД: кому уступит велосипедист на перекрестке

Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль, велосипед, трамвай. Красный автомобиль, трамвай, велосипед. Трамвай, велосипед, красный автомобиль. Трамвай, красный автомобиль, велосипед. Велосипед, трамвай, красный автомобиль. Велосипед, красный автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (отсутствует светофор и какие-либо знаки) водитель трамвая и велосипедист проезжают прямо, а водитель красного автомобиля поворачивает налево.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель трамвая проедет этот перекресток первым, ведь он имеет преимущество перед другими транспортными средствами, которые находятся на равнозначных дорогах.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом велосипедист имеет преимущество перед водителем красного авто, которое поворачивает налево, поскольку движется по равнозначной дороге прямо во встречном направлении.

Правильный ответ

№3

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