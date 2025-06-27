Тест ПДР: кому поступиться велосипедист на перехресті

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

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На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (відсутній світлофор та будь-які знаки) водій трамвая та велосипедист проїжджають прямо, а водій червоного автомобіля повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

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"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій трамвая проїде це перехрестя першим, адже він має перевагу перед іншими транспортними засобами, які знаходяться на рівнозначних дорогах.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином велосипедист має перевагу перед водієм червоного авто, яке повертає ліворуч, позаяк рухається рівнозначною дорогою прямо у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: