Тест ПДР про поворот ліворуч: хто порушує правила

Хто не правий? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв правильно виконує поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій білого авто збирається повернути ліворуч з трамвайних колій, які знаходяться на одному рівні з дорогою, а водій жовтого — з проїжджої частини. Знаки на перехресті 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", звичайно, жодним чином не забороняють поворот ліворуч.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18".

У зображеній ситуації немає відповідних знаків та розмітки. Але водій білої машини все одно порушує правила. На малюнку видно лише одні колії, тому достеменно невідомо чи є напрямок руху трамваїв попутним.

Натомість правильну траєкторію для маневру обрав водій жовтого автомобіля, розташувавши машину лівіше на смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР

"Перед поворотом праворуч і ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильна відповідь

№1

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