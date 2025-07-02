Тест ПДР про поворот ліворуч: хто порушує правила

Хитрий тест ПДР — хто правильно повертає ліворуч
Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв правильно виконує поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій білого авто збирається повернути ліворуч з трамвайних колій, які знаходяться на одному рівні з дорогою, а водій жовтого — з проїжджої частини. Знаки на перехресті 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", звичайно, жодним чином не забороняють поворот ліворуч.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18".
У зображеній ситуації немає відповідних знаків та розмітки. Але водій білої машини все одно порушує правила. На малюнку видно лише одні колії, тому достеменно невідомо чи є напрямок руху трамваїв попутним.
Натомість правильну траєкторію для маневру обрав водій жовтого автомобіля, розташувавши машину лівіше на смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР
"Перед поворотом праворуч і ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Правильна відповідь
№1
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