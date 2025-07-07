Цікавий тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим

Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має перевагу та першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

На регульованому світлофорами перехресті водій білого автомобіля виконує розворот, а водій червоної машини повертає праворуч.

Для обох водіїв увімкнений зелений сигнал світлофора. Для білого авто — зелена стрілка ліворуч при основному зеленому, для червоного — зелена стрілка праворуч при основному червоному.

Здавалося б ситуація описана в пункті 16.6 ПДР, згідно з яким, водій, розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Але не все так просто.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№2

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