Цікавий тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим

Цікавий тест ПДР на перехресті — хто проїде першим
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має перевагу та першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
Розбір задачі
На регульованому світлофорами перехресті водій білого автомобіля виконує розворот, а водій червоної машини повертає праворуч.
Для обох водіїв увімкнений зелений сигнал світлофора. Для білого авто — зелена стрілка ліворуч при основному зеленому, для червоного — зелена стрілка праворуч при основному червоному.
Здавалося б ситуація описана в пункті 16.6 ПДР, згідно з яким, водій, розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Але не все так просто.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№2
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