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Главная Авто Тест ПДД для внимательных водителей — кто нарушает правила

Тест ПДД для внимательных водителей — кто нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 20:40
Экспресс-тест ПДД для грамотных водителей: кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На перекрестке водители красного и желтого автомобилей намерены выполнить поворот налево.

Водитель красной машины при выполнении маневра проезжает линию разметки 1.11. Но ее разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия. Таким образом водитель не прав.

Водитель желтого автомобиля также не может повернуть налево. Он видит перед собой дорожный знак 5.29 "Место для разворота", который позволяет разворот, но запрещает поворот налево.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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