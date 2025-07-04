Экспресс-тест ПДД для грамотных водителей: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного и желтого автомобилей намерены выполнить поворот налево.

Водитель красной машины при выполнении маневра проезжает линию разметки 1.11. Но ее разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — исключительно по завершении обгона или объезда препятствия. Таким образом водитель не прав.

Водитель желтого автомобиля также не может повернуть налево. Он видит перед собой дорожный знак 5.29 "Место для разворота", который позволяет разворот, но запрещает поворот налево.

Правильный ответ

№3

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