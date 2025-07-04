Експрес-тест ПДР для грамотних водіїв: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного та жовтого автомобілів мають намір виконати поворот ліворуч.

Водій червоної машини при виконанні маневру проїжджає лінію розмітки 1.11. Але її дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — виключно по завершенні обгону або об'їзду перешкоди. Таким чином водій не правий.

Водій жовтого автомобіля також не може повернути ліворуч. Він бачить перед собою дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту", який дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№3

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