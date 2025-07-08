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Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 06:45
Тест ПДР: хто за ким проїде на перехресті
Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Велосипедист разом з водієм синього авто, водій жовтого авто.
  2. Водій жовтого авто, велосипедист разом з водієм синього авто.
  3. Велосипедист, водій жовтого авто, водій синього авто.
  4. Водій синього авто, водій жовтого авто, велосипедист.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перехресті велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій синього — праворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету. Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу", 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній знаходиться велосипедист, який і проїде перехрестя першим.

Водії автомобілів перебувають на рівнозначних другорядних дорогах, тому роз'їдуться за правилом правої руки.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

У зображеній ситуації водій жовтого авто наближається з правого боку до водія синьої машини.

Правильна відповідь

№3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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