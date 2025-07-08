Тест ПДР: хто за ким проїде на перехресті

Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист разом з водієм синього авто, водій жовтого авто.
- Водій жовтого авто, велосипедист разом з водієм синього авто.
- Велосипедист, водій жовтого авто, водій синього авто.
- Водій синього авто, водій жовтого авто, велосипедист.
Розбір задачі
На перехресті велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій синього — праворуч.
Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету. Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу", 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній знаходиться велосипедист, який і проїде перехрестя першим.
Водії автомобілів перебувають на рівнозначних другорядних дорогах, тому роз'їдуться за правилом правої руки.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
У зображеній ситуації водій жовтого авто наближається з правого боку до водія синьої машини.
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!