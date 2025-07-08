Цікавий тест ПДР: хто має пріоритет в колі

Хто перший? Малюнок: Autokult

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має перевагу на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Autokult.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На круговому перехресті водій жовтого автомобіля рухається правою смугою, а водій червоної машини має намір виїхати з кола з лівої смуги.

Водій червоного автомобіля має повне право виїжджати з кола з лівої смуги, але багато хто вважає, що у такому разі його повинні пропускати водії, які рухаються праворуч. Через це на кругових перехрестях досить часто трапляються ДТП.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

У зображеній ситуації водій червоного авто заважатиме водію жовтої машини, який рухається праворуч.

Щобільше, виконуючи маневр, червоний автомобіль здійснює перестроювання в іншу смугу, тому має поступитися жовтому авто ще й з цієї причини.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

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