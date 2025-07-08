Цікавий тест ПДР: хто має пріоритет в колі

Тест ПДР на круговому перехресті — хто має пріоритет
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має перевагу на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Autokult.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На круговому перехресті водій жовтого автомобіля рухається правою смугою, а водій червоної машини має намір виїхати з кола з лівої смуги.
Водій червоного автомобіля має повне право виїжджати з кола з лівої смуги, але багато хто вважає, що у такому разі його повинні пропускати водії, які рухаються праворуч. Через це на кругових перехрестях досить часто трапляються ДТП.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
У зображеній ситуації водій червоного авто заважатиме водію жовтої машини, який рухається праворуч.
Щобільше, виконуючи маневр, червоний автомобіль здійснює перестроювання в іншу смугу, тому має поступитися жовтому авто ще й з цієї причини.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Правильна відповідь
№2
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