Что делать, когда электромобиль разрядился посреди дороги — совет

Что делать, когда электромобиль разрядился посреди дороги — совет

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 19:45
Разрядился электромобиль посреди дороги — как действовать
Девушка заряжает электромобиль. Иллюстративное фото: Freepik

Электромобили становятся все популярнее благодаря тишине, плавному разгону и экономии на топливе. Однако все чаще встает вопрос перед водителями, что делать, если во время поездки "батарея на нуле", а ближайшая зарядка еще слишком далеко.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Читайте также:

Электромобиль разрядился посреди дороги — как действовать

Как известно, когда электромобиль разряжается, то об этом приходит оповещение водителю с помощью специальных значков и надписей на экране. Например, высвечивается надпись Low и отображается оставшийся запас хода.

Следующий этап — переход в режим экономии. Ограничения зависят от модели электромобиля, но чаще всего устанавливается лимит скорости — до 50 км/ч.

Когда заряд батареи достигнет 0%, электрокар не остановится, а сможет ехать примерно 8 километров. После этого на дисплее появится, что электромобиль выключается. И даже после этого оповещения резкой остановки не произойдет. Водителю дается 30 секунд, чтобы отъехать к обочине и безопасно припарковаться. По истечении этого времени автомобиль перейдет в режим паркинга, а чтобы продолжить поездку, необходимо подзарядить батарею минимум до 20%.

Стоит ли толкать электромобиль, если он разрядился

Толкать электромобиль после того, как он разрядился — малоэффективно и в большинстве случаев опасно. Современные электромобили весят значительно больше, чем их бензиновые аналоги из-за массивных батарей. Толкать такую машину, особенно на проезжей части, крайне рискованно. Это может привести к травмам или даже дорожно-транспортному происшествию (ДТП).

Запас хода до ближайшей зарядки редко составляет всего несколько десятков метров, поэтому толкание на длинные дистанции практически невозможно. При полной разрядке аккумулятора электромобили часто переводят свои системы в режим полного обесточивания.

Следовательно, толкать электромобиль на длительные дистанции не рекомендуется.

Електромобіль
Можно ли буксировать электромобиль

Большинство электромобилей имеют систему прямого привода от двигателя к колесам, что делает буксировку с вращением колес потенциально опасной для трансмиссии и двигателя. Это может привести к их повреждению.

Лучший и самый безопасный способ буксировки для электромобилей — это использовать эвакуатор с платформой, чтобы автомобиль не касался земли колесами.

Если все же приходится буксировать на тросе — стоит убедиться, что вы знаете точные инструкции от производителя вашего авто.

Стоит помнить, что буксировка на тросе — это рискованный вариант, который может привести к повреждению электромобиля.

Вызов эвакуатора — это самый безопасный способ решения проблемы с разряженным электромобилем. Эвакуаторы с платформой полностью поднимают автомобиль с земли, что делает невозможным повреждение двигателя, трансмиссии или других систем во время транспортировки.

Стоит ли просить поддержку у производителя

Практически каждый разработчик электрокаров предлагает покупателям набор дополнительных услуг, который включает еще и помощь водителю, застрявшему на дороге с пустой батареей:

BMW — у компании открыты сервисные центры практически во всех крупных городах. Участники сервисной программы могут просто позвонить по телефону и договориться о транспортировке электрокара до заправочной станции. Или же вызвать специальный автомобиль, который восполнит заряд АКБ прямо на дороге.

KIA — срок гарантии на АКБ составляет 7 лет. Корейцы добавили в пакет услуг и транспортировку электрокара до ближайшей заправочной станции.

Volkswagen — компания дает двухлетнюю гарантию. До истечения этого срока водитель может связаться с производителем и заказать эвакуатор, который отвезет машину к заправке или доставит ее прямо к дому автовладельца.

Mercedes — компания дает водителям очень интересное предложение. Если автовладелец пользуется только услугами фирменного сервиса, то он получает уникальную возможность использовать возобновляемую гарантию сроком до 30 лет.

Opel — предлагает водителям платный вызов автомобиля с переносной заправочной станцией.

Обратиться к разработчику — самый простой вариант, хотя можно позвонить и в специальные службы, которые привезут мобильную заправку прямо к электрокару.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
