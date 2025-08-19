Відео
Чи варто купити вживаний кросовер Suzuki Vitara — роз'яснення

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:30
Suzuki Vitara — чи купувати вживаний кросовер
Автомобіль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Автомобіль Suzuki Vitara другого покоління випускається з 2015 року. Завдяки прийнятній ціні цей кросовер швидко став популярним, зокрема, й серед українців.

Новини.LIVE пояснюють, які переваги та недоліки Suzuki Vitara, з посиланням на "Авто світ".

Читайте також:
Suzuki Vitara
Автомобіль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Suzuki Vitara — який з двигунів обрати

Отже, при виборі "Вітари" відштовхуватися доведеться саме від двигуна. Їх всього два — атмосферник 1.6 (117 к.с.) та турбований 1.4 (140 к.с.). І лише він забезпечує автомобілю прийнятну динаміку. Від мотора 1.6 жвавості чекати не доводиться, особливо у поєднанні з "автоматом".

Двигун Suzuki Vitara М16А 1.6 (117 к.с.). Мотор М16А 1.6 старий та масовий, багаторазово модернізований — у бік підвищення потужності та одночасно покращення екології. На Vitara він потрапив вже з полегшеною шатунно-поршневою групою, що не вплинуло на надійність, ресурс та ремонтопридатність. Повністю алюмінієвий, але чавунні гільзи добре переносять розточування, а поршні мають ремонтні розміри.

Цілком може перетравлювати 92-й бензин (і взагалі толерантний до якості пального), але мотори з великим пробігом, звичайно, краще "годувати" 95-м. Інакше частіше доведеться вичищати бруд — дросельна заслінка та свічки "заростають" дуже стрімко. Гідрокомпенсаторів немає, кожні 100-120 тисяч кілометрів потрібне регулювання зазорів.

Єдине, що мотор, як і ланцюговий механізм приводу ГРМ, дуже чутливий до якості та рівня оливи. При її нестачі можна очікувати провертання вкладок і задири на шийках колінвала. Також треба слідкувати за температурою та міняти свічки кожні 25-30 тисяч кілометрів.

З усім тим, навіть при не особливо ретельному догляді, до 200 тисяч км з мотором зазвичай нічого не станеться. Можливо, після 150 тисяч доведеться поміняти сальники клапанів та очистити від нагару поршневі кільця — 92-й бензин, до речі, неминуче прискорює процес закоксування. Якісь проблемки можуть підкинути й індивідуальні котушки запалення, які також залежні від якості пального.

Можна сказати, що це один з найкращих двигунів.

Suzuki Vitara
Автомобіль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Двигун Suzuki Vitara K14С 1.4 (140 к.с.) 

Цей агрегат відомий як Boosterjet 1.4. Випускається з 2015 року, але інженерну історію веде понад двадцять років (серія К) і позбавлений будь-яких значних болячок.

Не тільки потужність, а й крутний момент у нього значно вищий, ніж в атмосферника, — 220 проти 150 Нм, і "підхоплення" стартує з 1500 об/хв, що якраз і впливає на динаміку. Щоправда, і на навантаження, що приходять у трансмісію — теж.

Серед сучасних турбомоторів з прямим упорскуванням він цілком надійний. Незрозумілих падінь компресії, задирів і руйнувань поршнів не відзначено. Загалом проблеми на пробігах до 150 тисяч кілометрів у нього вкрай рідкісні. Потім вже дається взнаки знос багатьох елементів. Бензин нижче за 95-й неприпустимий. Частіша заміна оливи теж зайвою не буде.

Чад оливи розвивається тут швидше – до 100 тисяч км вже може знадобитися заміна поршневих кілець. Іноді на цій позначці здається й ланцюг ГРМ (мабуть, в адептів інтенсивних розгонів). Хоча і 150 тисяч км ланцюг здатний витримати. Турбокомпресор Mitsubishi живучий. Є гідрокомпенсатори.

За ресурсом він поступається атмосфернику — орієнтуватися можна на 250 тисяч кілометрів.

Suzuki Vitara
Автомобіль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Suzuki Vitara — яку обрати

При виборі Suzuki Vitara з пробігом 100-150 тисяч км обидва мотори варті уваги. Але, з урахуванням їх особливостей, для суто міської експлуатації рекомендується 1.6. Тим, хто багато їздить заміськими трасами, більше підійде 1.4 — і обганяти з ним легше, і йому самому в таких режимах набагато комфортніше, ніж у заторах.

Пошук версії саме з повним приводом великого сенсу не має – муфта дуже ніжна, важких умов не витримує. А по легкому бездоріжжю і передній привод чудово проїде. Варто зауважити, що в обслуговуванні він дещо дешевший.

Раніше ми інформували, які марки автівок обирають водії в Україні у 2025 році.

Також ми пояснювали, чому вартість зарядки електрокара перевищила ціну бензину.

бензин авто автомобіль техогляд двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
