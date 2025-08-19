Suzuki Vitara: стоит ли купить подержанный кроссовер

Автомобиль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Автомобиль Suzuki Vitara второго поколения выпускается с 2015 года. Благодаря приемлемой цене этот кроссовер быстро стал популярным, в том числе и среди украинцев.

Новини.LIVE объясняют, какие преимущества и недостатки Suzuki Vitara, со ссылкой на "Авто світ".

Автомобиль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Suzuki Vitara — какой из двигателей выбрать

Итак, при выборе "Витары" отталкиваться придется именно от двигателя. Их всего два — атмосферник 1.6 (117 л.с.) и турбированный 1.4 (140 л.с.). И только он обеспечивает автомобилю приемлемую динамику. От мотора 1.6 резвости ждать не приходится, особенно в сочетании с "автоматом".

Двигатель Suzuki Vitara М16А 1.6 (117 л.с.). Мотор М16А 1.6 старый и массовый, многократно модернизированный — в сторону повышения мощности и одновременно улучшения экологии. На Vitara он попал уже с облегченной шатунно-поршневой группой, что не повлияло на надежность, ресурс и ремонтопригодность. Полностью алюминиевый, но чугунные гильзы хорошо переносят расточку, а поршни имеют ремонтные размеры.

Вполне может переваривать 92-й бензин (и вообще толерантен к качеству топлива), но моторы с большим пробегом, конечно, лучше "кормить" 95-м. Иначе чаще придется вычищать грязь — дроссельная заслонка и свечи "зарастают" очень стремительно. Гидрокомпенсаторов нет, каждые 100-120 тысяч километров требуется регулировка зазоров.

Единственное, что мотор, как и цепной механизм привода ГРМ, очень чувствителен к качеству и уровню масла. При его недостатке можно ожидать проворачивания вкладок и задиры на шейках коленвала. Также нужно следить за температурой и менять свечи каждые 25-30 тысяч километров.

При всем том, даже при не особо тщательном уходе, до 200 тысяч км с мотором обычно ничего не случится. Возможно, после 150 тысяч придется поменять сальники клапанов и очистить от нагара поршневые кольца — 92-й бензин, кстати, неизбежно ускоряет процесс закоксовки. Какие-то проблемки могут подкинуть и индивидуальные катушки зажигания, которые также зависимы от качества топлива.

Можно сказать, что это один из лучших двигателей.

Автомобиль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Двигатель Suzuki Vitara K14С 1.4 (140 л.с.)

Этот агрегат известен как Boosterjet 1.4. Выпускается с 2015 года, но инженерную историю ведет более двадцати лет (серия К) и лишен каких-либо значительных болячек.

Не только мощность, но и крутящий момент у него значительно выше, чем у атмосферника, — 220 против 150 Нм, и "подхват" стартует с 1500 об/мин, что как раз и влияет на динамику. Правда, и на нагрузки, приходящие в трансмиссию — тоже.

Среди современных турбомоторов с прямым впрыском он вполне надежный. Непонятных падений компрессии, задиров и разрушений поршней не отмечено. В целом проблемы на пробегах до 150 тысяч километров у него крайне редки. Потом уже дает о себе знать износ многих элементов. Бензин ниже 95-го недопустим. Более частая замена масла тоже лишней не будет.

Угар масла развивается здесь быстрее — к 100 тысячам км уже может потребоваться замена поршневых колец. Иногда на этой отметке сдается и цепь ГРМ (видимо, у адептов интенсивных разгонов). Хотя и 150 тысяч км цепь способна выдержать. Турбокомпрессор Mitsubishi живуч. Есть гидрокомпенсаторы.

По ресурсу он уступает атмосфернику — ориентироваться можно на 250 тысяч километров.

Автомобиль Suzuki Vitara. Фото: suzuki.com.ua

Suzuki Vitara — какую выбрать

При выборе Suzuki Vitara с пробегом 100-150 тысяч км оба мотора достойны внимания. Но, с учетом их особенностей, для сугубо городской эксплуатации рекомендуется 1.6. Тем, кто много ездит по загородным трассам, больше подойдет 1.4 — и обгонять с ним легче, и ему самому в таких режимах гораздо комфортнее, чем в пробках.

Поиск версии именно с полным приводом большого смысла не имеет — муфта очень нежная, тяжелых условий не выдерживает. А по легкому бездорожью и передний привод отлично проедет. Стоит заметить, что в обслуживании он несколько дешевле.

