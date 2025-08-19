Suzuki Vitara: стоит ли купить подержанный кроссовер

Стоит ли купить подержанный кроссовер Suzuki Vitara
Автомобиль Suzuki Vitara второго поколения выпускается с 2015 года. Благодаря приемлемой цене этот кроссовер быстро стал популярным, в том числе и среди украинцев.
Suzuki Vitara — какой из двигателей выбрать
Итак, при выборе "Витары" отталкиваться придется именно от двигателя. Их всего два — атмосферник 1.6 (117 л.с.) и турбированный 1.4 (140 л.с.). И только он обеспечивает автомобилю приемлемую динамику. От мотора 1.6 резвости ждать не приходится, особенно в сочетании с "автоматом".
Двигатель Suzuki Vitara М16А 1.6 (117 л.с.). Мотор М16А 1.6 старый и массовый, многократно модернизированный — в сторону повышения мощности и одновременно улучшения экологии. На Vitara он попал уже с облегченной шатунно-поршневой группой, что не повлияло на надежность, ресурс и ремонтопригодность. Полностью алюминиевый, но чугунные гильзы хорошо переносят расточку, а поршни имеют ремонтные размеры.
Вполне может переваривать 92-й бензин (и вообще толерантен к качеству топлива), но моторы с большим пробегом, конечно, лучше "кормить" 95-м. Иначе чаще придется вычищать грязь — дроссельная заслонка и свечи "зарастают" очень стремительно. Гидрокомпенсаторов нет, каждые 100-120 тысяч километров требуется регулировка зазоров.
Единственное, что мотор, как и цепной механизм привода ГРМ, очень чувствителен к качеству и уровню масла. При его недостатке можно ожидать проворачивания вкладок и задиры на шейках коленвала. Также нужно следить за температурой и менять свечи каждые 25-30 тысяч километров.
При всем том, даже при не особо тщательном уходе, до 200 тысяч км с мотором обычно ничего не случится. Возможно, после 150 тысяч придется поменять сальники клапанов и очистить от нагара поршневые кольца — 92-й бензин, кстати, неизбежно ускоряет процесс закоксовки. Какие-то проблемки могут подкинуть и индивидуальные катушки зажигания, которые также зависимы от качества топлива.
Можно сказать, что это один из лучших двигателей.
Двигатель Suzuki Vitara K14С 1.4 (140 л.с.)
Этот агрегат известен как Boosterjet 1.4. Выпускается с 2015 года, но инженерную историю ведет более двадцати лет (серия К) и лишен каких-либо значительных болячек.
Не только мощность, но и крутящий момент у него значительно выше, чем у атмосферника, — 220 против 150 Нм, и "подхват" стартует с 1500 об/мин, что как раз и влияет на динамику. Правда, и на нагрузки, приходящие в трансмиссию — тоже.
Среди современных турбомоторов с прямым впрыском он вполне надежный. Непонятных падений компрессии, задиров и разрушений поршней не отмечено. В целом проблемы на пробегах до 150 тысяч километров у него крайне редки. Потом уже дает о себе знать износ многих элементов. Бензин ниже 95-го недопустим. Более частая замена масла тоже лишней не будет.
Угар масла развивается здесь быстрее — к 100 тысячам км уже может потребоваться замена поршневых колец. Иногда на этой отметке сдается и цепь ГРМ (видимо, у адептов интенсивных разгонов). Хотя и 150 тысяч км цепь способна выдержать. Турбокомпрессор Mitsubishi живуч. Есть гидрокомпенсаторы.
По ресурсу он уступает атмосфернику — ориентироваться можно на 250 тысяч километров.
Suzuki Vitara — какую выбрать
При выборе Suzuki Vitara с пробегом 100-150 тысяч км оба мотора достойны внимания. Но, с учетом их особенностей, для сугубо городской эксплуатации рекомендуется 1.6. Тем, кто много ездит по загородным трассам, больше подойдет 1.4 — и обгонять с ним легче, и ему самому в таких режимах гораздо комфортнее, чем в пробках.
Поиск версии именно с полным приводом большого смысла не имеет — муфта очень нежная, тяжелых условий не выдерживает. А по легкому бездорожью и передний привод отлично проедет. Стоит заметить, что в обслуживании он несколько дешевле.
