Найгірші дешеві авто з пробігом

Експерти зібрали топ-5 вживаних авто з українського ринку, які не варто купувати навіть за вкрай вигідною ціною. Деякі з цих авто мають репутацію проблемних через часті поломки, дорожче обслуговування або конструктивні недоліки.

Про це йдеться на порталі SUV News.

Найгірші дешеві авто

1. Renault Laguna II (2001-2007)

Зазначається, що найбільше проблем у цих французьких авто виникає з електронікою.

"Збої в електросистемах, глюки бортового комп’ютера, проблеми з іммобілайзером — усе це може перетворити володіння авто на справжній квест. Додайте до цього посередню якість салонних матеріалів та слабке антикорозійне покриття", — йдеться в повідомленні.

2. Chevrolet Epica (2006-2011)

Цей седан часто спокушає покупців ціною та зовнішнім виглядом. Проте технічно це авто далеко не ідеальне. Рідкісні запчастини, складна конструкція двигуна та коробки передач, а також чутливість до якості пального — усе це робить експлуатацію Epica затратною. А ще — слабка залишкова вартість на вторинному ринку.

3. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Хоча це німецьке авто має репутацію якісного, саме покоління B6 часто підводить. Найбільше нарікань отримали дизельні двигуни 2.0 TDI з системою насос-форсунок (Pumpe-Düse), які мають проблеми з головкою блоку та маслоспоживанням. Не менше проблем виникає з DSG-коробкою: вона дорога в ремонті й не терпить зневаги до обслуговування.

4. Peugeot 307 (2001-2008)

Модель зручна, простора і на перший погляд практична. Але слабка підвіска, ненадійна електроніка та часті збої у роботі автоматичних коробок перетворюють експлуатацію на справжній головний біль. До того ж, ремонт французьких авто іноді вимагає специфічних знань і дорогих деталей.

5. Chrysler Sebring (2001-2010)

Американський седан виглядає солідно та має великий салон. Але за привабливою оболонкою — старі технології, ненадійна автоматична коробка та проблемні двигуни. Додайте сюди складність з пошуком запчастин і низький рівень сервісу в Україні — і стане зрозуміло, чому навіть низька ціна не є аргументом.

"При купівлі вживаного автомобіля важливо не лише орієнтуватися на вартість, а й враховувати потенційні витрати на ремонт та обслуговування. Деякі моделі можуть здатися вигідними на перший погляд, але згодом обернутися "гаманцеїдом". Перед покупкою обов’язково вивчайте відгуки власників, історію обслуговування конкретного екземпляра та технічні особливості моделі", — налогошують експерти.

