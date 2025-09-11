Видео
Стоит ли купить подержанный Renault Duster

Дата публикации 11 сентября 2025 17:30
Подержанный Renault Duster: стоит ли покупать
2015 Renault Duster Фото: cars.co.za

Кроссовер Renault Duster первого поколения стал настоящим бестселлером благодаря сочетанию доступной цены и внедорожных качеств. Его рестайлинговая версия 2015 года получила обновленный интерьер, экстерьер и усовершенствованные двигатели. Стоит ли рассматривать этот автомобиль для покупки сегодня?

Об этом написала "Украина за рулем".

Преимущества кроссовера

Одним из плюсов авто является подвеска, которая имеет невероятную энергоемкость и дорожный просвет в 200 мм. Благодаря этому, кроссовер без проблем преодолевает любые дороги, от идеального асфальта до разбитых сельских направлений. Это действительно универсальный автомобиль для украинских реалий.

Двигатели и коробки передач, за исключением автоматической, считаются надежными и долговечными. Например, старые 1.6 K4M и 2.0 F4R являются настоящими живучими моторами, которые могут пройти более 350 000 км при надлежащем уходе. Новый 1.6 H4M с цепным приводом ГРМ не имеет особых недостатков. А турбодизель 1.5 K9K, хоть и чувствителен к качеству топлива, но при своевременной замене масла и фильтров также служит долго. Механические коробки передач JR5 и TL8 также известны своей надежностью.

Среди преимуществ — простота в ремонте и доступность запчастей. Благодаря унификации с другими моделями Renault, найти необходимые детали не составит проблем, а цены на них приятно удивят. Просторный салон и вместительный багажник делают Duster практичным выбором для семьи и путешествий.

Недостатки машины

Duster унаследовал много решений от бюджетного Logan, что заметно в качестве материалов и оснащении. В дешевых комплектациях можно не найти базовых вещей: кондиционера или ESP. Системы отопления и вентиляции также могут быть несовершенными, и зимой ноги замерзнут.

Лакокрасочное покрытие Duster не отличается высоким качеством. Оно быстро покрывается мелкими царапинами и сколами. Это может привести к быстрой коррозии, если не принять меры.

Полноприводные версии имеют свои особенности. Во-первых, запасное колесо расположено в багажнике, что уменьшает его полезный объем. Во-вторых, электромагнитная муфта GKN, отвечающая за полный привод, может давать сбои. Важно помнить, что эта система не превращает Duster в полноценный внедорожник, хотя он и значительно лучше большинства кроссоверов.

Кроме того, модель страдает от:

  • течи гидроусилителя руля;
  • проблем с катушками зажигания;
  • недолговечности амортизаторов, особенно на полноприводных версиях;
  • быстрого износа подшипников ступиц и сайлентблоков.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
