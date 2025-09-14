Відео
Водійка протестувала сотні авто та назвала три найгірші

Водійка протестувала сотні авто та назвала три найгірші

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:40
Три найгірші автомобілі з 250 протестованих машин
Ram 2500/3500 Diesel Фото: topgear.com

Неправильний вибір автомобіля може призвести до значних фінансових витрат на ремонт, обслуговування та пальне. Щоб не втрапити у халепу, варто прислухатися до експертки AutoInsurance.org Мелані Массон, яка протестувала понад 250 різних автомобілів.

Про це написав GOBankingRates.

Читайте також:

Ram 2500/3500 Diesel

Якщо потрібен пікап, варто двічі подумати перед тим, як обрати дизельний двигун RAM 2500 або 3500. По-перше, він потребує дорожчого обслуговування та ремонту. По-друге, через авто з розрахунковою витратою палива від 15,7 л/100 км та більше у змішаному циклі власник витрачатиме чималі гроші на заправці.

"Один з найгірших автомобілів за свої гроші — це дизельний Ram. Запчастини, які часто виходять з ладу, неймовірно дорогі. Та й не кожен механік працюватиме з дизелем", — підкреслила Массон.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Renault Duster

Два дизельні двигуни, які переживуть усі автомобілі світу

Названі найгірші японські автомобілі у 2025 році

Land Rover Range Rover

2019 Land Rover Range Rover
Фото: caranddriver.com

Це, безперечно, стильний автомобіль, але його обслуговування — справжній жах.

"Їхня початкова ціна висока, тому можна очікувати надійності. Однак це не так. Вони є одними з найменш надійних транспортних засобів, й сильно дратують, коли починають ламатися", — зазначила Массон.

Ford Focus

2017 Ford Focus
Фото: caranddriver.com

Ford Focus є популярним вибором для покупців автомобілів з обмеженим бюджетом. Але навіть за таку ціну авто не є вдалою покупкою, адже має низьку надійність. Можна отримати вигідну пропозицію, але висока ймовірність дорогого ремонту та низька вартість при перепродажі роблять це поганим вибором.

"Варто забути про Ford Focus. Це той тип автомобіля, у якого просто багато дратівливих проблем", — підсумувала Массон.

ремонт авто Ford поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
