Японські авто, яких варто оминати у 2025 році

Названі найгірші японські автомобілі у 2025 році
Японські автомобілі мають репутацію найнадійніших на ринку. Але не кожен автовиробник з цієї країни випускає машини, які рідко бувають у майстерні.
Про це написав GOBankingRates.
Nissan
Цього року Nissan посів останнє місце серед японських автовиробників у рейтингу надійності від Consumer Reports.
"Автомобілі компанії мають проблеми з варіаторною трансмісією. Власники скаржаться на смикання, пробуксовування або необхідність повної заміни коробки передач набагато раніше, ніж це необхідно", — зазначив експерт платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.
Infiniti
Бренд Nissan класу люкс Infiniti страждає від усіх тих самих проблем з надійністю, що і її материнська компанія. Зрештою, Infiniti виробляються на тих самих заводах Nissan, з використанням однакових деталей та процесів. На них просто наноситься інший логотип.
"В Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів у сегменті, особливо з електрикою. Простота конструкції та надійність йдуть рука об руку, а Infiniti виробляє складніші автомобілі, ніж інші японські бренди", — підкреслив власник Silverstone Auto Spa Андрій Смірнов.
В останньому опитуванні надійності від WhatCar, Nissan посів четверте місце серед найменш надійних автомобільних компаній у світі. Одразу після MG, Alfa Romeo та Vauxhall (Opel).
Також читайте:
Механік назвав популярні вживані авто, які не варто купувати
Найцікавіше у новому кросовері Mitsubishi — його логотип
Кросовери, які страждають на часті й дорогі ремонти
Mitsubishi
У рейтингу надійності JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.
"У Mitsubishi є проблеми з застарілими технологіями та дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони не є сучасними, як у плані ходових якостей, так й у довгостроковій надійності", — прокоментував Алекс Блек.
"Автомобілі марки викликають питання щодо якості збірки, також є великі проблеми з трансмісією CVT", — додав експерт German Car Depot Алан Гельфанд.
Фахівці радять триматися якнайдалі від автомобілів Nissan, Infiniti та Mitsubishi. Натомість розглянути варіанти з більш рейтинговими японськими брендами — Toyota, Honda та Subaru.
Читайте Новини.LIVE!