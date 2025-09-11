Японські авто, яких варто оминати у 2025 році

2025 Infiniti QX60 Фото: caranddriver.com

Японські автомобілі мають репутацію найнадійніших на ринку. Але не кожен автовиробник з цієї країни випускає машини, які рідко бувають у майстерні.

Про це написав GOBankingRates.

Nissan

Цього року Nissan посів останнє місце серед японських автовиробників у рейтингу надійності від Consumer Reports.

"Автомобілі компанії мають проблеми з варіаторною трансмісією. Власники скаржаться на смикання, пробуксовування або необхідність повної заміни коробки передач набагато раніше, ніж це необхідно", — зазначив експерт платформи для дослідження автомобілів EpicVIN Алекс Блек.

Infiniti

Бренд Nissan класу люкс Infiniti страждає від усіх тих самих проблем з надійністю, що і її материнська компанія. Зрештою, Infiniti виробляються на тих самих заводах Nissan, з використанням однакових деталей та процесів. На них просто наноситься інший логотип.

"В Infiniti більше проблем, ніж у конкурентів у сегменті, особливо з електрикою. Простота конструкції та надійність йдуть рука об руку, а Infiniti виробляє складніші автомобілі, ніж інші японські бренди", — підкреслив власник Silverstone Auto Spa Андрій Смірнов.

В останньому опитуванні надійності від WhatCar, Nissan посів четверте місце серед найменш надійних автомобільних компаній у світі. Одразу після MG, Alfa Romeo та Vauxhall (Opel).

Mitsubishi

У рейтингу надійності JD Power за 2025 рік Mitsubishi посіла останнє місце серед японських автовиробників.

"У Mitsubishi є проблеми з застарілими технологіями та дешевими компонентами. Багато аналітиків стверджують, що вони не є сучасними, як у плані ходових якостей, так й у довгостроковій надійності", — прокоментував Алекс Блек.

"Автомобілі марки викликають питання щодо якості збірки, також є великі проблеми з трансмісією CVT", — додав експерт German Car Depot Алан Гельфанд.

Фахівці радять триматися якнайдалі від автомобілів Nissan, Infiniti та Mitsubishi. Натомість розглянути варіанти з більш рейтинговими японськими брендами — Toyota, Honda та Subaru.