Головна Авто Кросовери, які страждають на часті та дорогі ремонти

Кросовери, які страждають на часті та дорогі ремонти

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:45
Пʼять кросоверів, які схильні до частих та дорогих ремонтів
Volkswagen Tiguan Фото: drive.com.au

Сучасні кросовери є одними з найбажаніших автомобілів на ринку, адже ідеально підходять як для міського життя, так й для подорожей. Але деякі моделі відомі своїми слабкими двигунами, проблемними коробками передач і складною електронікою, через що власники змушені постійно відвідувати СТО та витрачати значні суми на ремонт.

Про це написав SUV News.

Nissan Qashqai (1.2 DIG-T)

Версії з бензиновим турбодвигуном 1.2 DIG-T виявилися справжнім головним болем. Одна з найпоширеніших проблем — швидкий розтяг ланцюга ГРМ, який може трапитися вже після 60 000 км пробігу.

Також ці двигуни схильні до підвищеної витрати оливи та мають досить вразливу турбіну, ремонт якої обходиться недешево. Загальна складність конструкції та висока вартість запчастин роблять обслуговування Qashqai з цим мотором дуже витратним.

Peugeot 3008 (1.6 THP)

Бензиновий двигун 1.6 THP, розроблений спільно з BMW, виявився недосконалим. Власники часто стикаються з проблемами турбіни, а також із закоксовуванням клапанів. Ланцюг ГРМ також є слабким місцем.

Цей мотор, який у сервісних центрах називають "ненажерливим на гроші", вимагає дорогого ремонту, а оригінальні деталі коштують дуже дорого.

Volkswagen Tiguan (1.4 TSI/2.0 TSI)

Бензинові версії з моторами TSI відомі своїми проблемами. Основні з них — швидкий вихід з ладу турбонагнітача, проблеми з ланцюгом ГРМ та поломки складної електроніки.

Обслуговування повнопривідних версій з системою 4Motion є особливо дорогим. Багато власників скаржаться, що після пробігу в 100 000–120 000 км вкладення в ремонт стають постійними.

Kia Sportage (1.6 T-GDI)

Турбований двигун 1.6 T-GDI виявився досить вибагливим до умов експлуатації. Через високі навантаження він схильний до перегрівів, а його турбіна має обмежений ресурс. Також зустрічаються проблеми з паливними форсунками.

Складна система охолодження робить ремонт дорогим, а якість пального в Україні часто погіршує ситуацію.

Ford Kuga (1.5 EcoBoost)

Бензинові двигуни EcoBoost вважаються одними з найменш надійних у лінійці. Найсерйозніша проблема — підвищений ризик перегріву, що часто призводить до тріщин у блоці циліндрів. Також власники стикаються з витоком антифризу та дорогим ремонтом турбіни.

Конструктивні недоліки двигунів EcoBoost можуть призвести до того, що утримання Kuga виявиться значно дорожчим, ніж у більшості конкурентів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
