Кроссоверы, которые страдают частыми и дорогими ремонтами

Кроссоверы, которые страдают частыми и дорогими ремонтами

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:45
Пять кроссоверов, которые подвержены частым и дорогим ремонтам
Volkswagen Tiguan Фото: drive.com.au

Современные кроссоверы являются одними из самых желанных автомобилей на рынке, ведь идеально подходят как для городской жизни, так и для путешествий. Но некоторые модели известны своими слабыми двигателями, проблемными коробками передач и сложной электроникой, из-за чего владельцы вынуждены постоянно посещать СТО и тратить значительные суммы на ремонт.

Об этом написал SUV News.

Nissan Qashqai (1.2 DIG-T)

Версии с бензиновым турбодвигателем 1.2 DIG-T оказались настоящей головной болью. Одна из самых распространенных проблем — быстрое растяжение цепи ГРМ, которое может случиться уже после 60 000 км пробега.

Также эти двигатели склонны к повышенному расходу масла и имеют довольно уязвимую турбину, ремонт которой обходится недешево. Общая сложность конструкции и высокая стоимость запчастей делают обслуживание Qashqai с этим мотором очень затратным.

Peugeot 3008 (1.6 THP)

Бензиновый двигатель 1.6 THP, разработанный совместно с BMW, оказался несовершенным. Владельцы часто сталкиваются с проблемами турбины, а также с закоксовыванием клапанов. Цепь ГРМ также является слабым местом.

Этот мотор, который в сервисных центрах называют "прожорливым на деньги", требует дорогостоящего ремонта, а оригинальные детали стоят очень дорого.

Volkswagen Tiguan (1.4 TSI/2.0 TSI)

Бензиновые версии с моторами TSI известны своими проблемами. Основные из них — быстрый выход из строя турбонагнетателя, проблемы с цепью ГРМ и поломки сложной электроники.

Обслуживание полноприводных версий с системой 4Motion является особенно дорогим. Многие владельцы жалуются, что после пробега в 100 000-120 000 км вложения в ремонт становятся постоянными.

Kia Sportage (1.6 T-GDI)

Турбированный двигатель 1.6 T-GDI оказался достаточно прихотливым к условиям эксплуатации. Из-за высоких нагрузок он подвержен перегревам, а его турбина имеет ограниченный ресурс. Также встречаются проблемы с топливными форсунками.

Сложная система охлаждения делает ремонт дорогим, а качество топлива в Украине часто ухудшает ситуацию.

Ford Kuga (1.5 EcoBoost)

Бензиновые двигатели EcoBoost считаются одними из наименее надежных в линейке. Самая серьезная проблема — повышенный риск перегрева, что часто приводит к трещинам в блоке цилиндров. Также владельцы сталкиваются с утечкой антифриза и дорогостоящим ремонтом турбины.

Конструктивные недостатки двигателей EcoBoost могут привести к тому, что содержание Kuga окажется значительно дороже, чем у большинства конкурентов.

ремонт авто проблемы автомобиль Volkswagen Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
